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Татар-информ

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В КФУ разработали ИИ-приложение для оценки творческого мышления дошкольников

В КФУ разработали ИИ-приложение для оценки творческого мышления дошкольников

Фонд науки и технологий Татарстана поддержал проект Казанского федерального университета по созданию мобильного приложения «Мультикреатив».

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