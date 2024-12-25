В МЧС Казахстана сообщили о выживших при крушении самолета у Актау

После крушения самолета около города Актау на западе Казахстана есть выжившие.По предварительной информации, после крушения пассажирского самолета около казахстанского города Актау есть выжившие.
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