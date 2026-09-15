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Царьград

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Могилевский заявил об использовании ВСУ нацистской символики

Могилевский заявил об использовании ВСУ нацистской символики

Константин Могилевский, замминистра науки РФ, заявил, что ВСУ используют символику нацистов на военных картах, отождествляя себя с гитлеровцами.

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