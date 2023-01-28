Аргументы и Факты

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Собянин рассказал, зачем бесплатные катки открыли в каждом районе столицы

Собянин рассказал, зачем бесплатные катки открыли в каждом районе столицы

Бесплатные катки с искусственным льдом, открытые в каждом районе Москвы, позволяют сохранить традицию катания на коньках в столице, несмотря на капризы погоды, и дарят здоровье и отличное настроение москвичам, заявил мэр города Сергей Собянин.

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