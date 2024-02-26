Российская армия вошла в Работино, а в Херсонской области боевиков выкуривают из подвалов: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 февраля 2024 года Юлия СоколоваРоссийские силы вступили в Работино, как сообщает Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области.
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