Российская армия вошла в Работино, а в Херсонской области боевиков выкуривают из подвалов: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 февраля 2024 года Юлия СоколоваРоссийские силы вступили в Работино, как сообщает Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области.