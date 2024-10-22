Спрогнозирован рост цен на запчасти

Автоэксперт Малышева спрогнозировала рост цен на запчасти Китайские и корейские запчасти подорожали не так сильно, но факт остается фактом — амплитуда цены поднялась, сказала представитель компании — поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева.
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