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Спрогнозирован рост цен на запчасти

Спрогнозирован рост цен на запчасти

Автоэксперт Малышева спрогнозировала рост цен на запчасти Китайские и корейские запчасти подорожали не так сильно, но факт остается фактом — амплитуда цены поднялась, сказала представитель компании — поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева.

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