Спрогнозирован рост цен на запчасти

Автоэксперт Малышева спрогнозировала рост цен на запчасти Китайские и корейские запчасти подорожали не так сильно, но факт остается фактом — амплитуда цены поднялась, сказала представитель компании — поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева.