Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Это был мегапроект, реализованный за рекордные 10 лет 1 марта стало известно, что за год работы Большой кольцевой линии метро гости и жители Москвы совершили более 340 млн поездок, а по будням кольцом пользуются свыше 1,3 млн человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии