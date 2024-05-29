При пожаре в Омске погибли дети. Трагедия произошла сегодня ночью в частном доме на 3-й Красноармейской, где жила многодетная семья.
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При пожаре в Омске погибли дети. Трагедия произошла сегодня ночью в частном доме на 3-й Красноармейской, где жила многодетная семья.