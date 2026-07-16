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Регионы России

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Рекламная группа Клинтаун Медиа вывела диджитал-мобили на дороги Алматы

Рекламная группа Клинтаун Медиа вывела диджитал-мобили на дороги Алматы

Российская рекламная группа Клинтаун Медиа официально вышла на международный рынок. В июне 2026 года флагманский проект компании — диджитал-мобили — вышел на дороги Алматы, ознаменовав начало работы оператора в Казахстане.

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