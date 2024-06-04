Коллекторы предлагают за быстрое погашение долга рекордный дисконт в 56%

Профессиональные коллекторские агентства при досудебном урегулировании с должниками готовы списать часть долга в обмен на быстрое погашение его остатка в среднем в размере 56% от всей суммы долга, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые передает Forbes.
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