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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лунин, Мудрик, Зинченко, Довбик, Миколенко, Цыганков и Трубин в заявке Украины на Евро-2024

Главный тренер Сергей Ребров озвучил состав из 26 игроков на финальную часть Евро-2024. Вратари: Георгий Бущан («Динамо Киев»), Анатолий Трубин («Бенфика»), Андрей Лунин («Реал»).

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