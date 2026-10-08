Звезда культового фильма «Крик» умер в возрасте 72 лет

Американский актер Си Уэйн Морган скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает изданиe TMZ. «Си У. Морган, известный по роли отца убийцы Призрачного лица Билли Лумиса в „Крике“, мертв», — говорится в материале.
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