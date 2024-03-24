СК обратился к очевидцам событий в "Крокус Сити Холле"

СК России обратился к гражданам, которые находились во время теракта в «Крокус Сити Холл», и очевидцам с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления картины происходивших вчера вечером событий.
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