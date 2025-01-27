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В США захотели ввести штраф за мастурбацию

В США захотели ввести штраф за мастурбацию

Американцев начнут штрафовать за мастурбацию на 10 тысяч долларов в случае принятия нового закона. Такие меры ждут наказуемых, если их биоматериал найдут в мусорном баке, а не в банке спермы, сообщил телеканал NBC News.

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