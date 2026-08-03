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Экс-депутат Туртиайнен: элита в Финляндии хочет войны с Россией

Экс-депутат Туртиайнен: элита в Финляндии хочет войны с Россией

Финская элита хочет войны с Россией, чтобы уйти от ответственности за провалы в политике. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-депутат местного парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

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