ФСБ задержала агента СБУ в Донецке

В ходе работы по выявлению и пресечению деятельности украинских спецслужб, направленной на сбор разведывательных данных и проведение диверсий, сотрудники Управления ФСБ по Донецкой народной республике задержали жителя Донецка, подозреваемого в шпионаже в пользу киевского режима.