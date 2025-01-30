ФСБ задержала агента СБУ в Донецке

В ходе работы по выявлению и пресечению деятельности украинских спецслужб, направленной на сбор разведывательных данных и проведение диверсий, сотрудники Управления ФСБ по Донецкой народной республике задержали жителя Донецка, подозреваемого в шпионаже в пользу киевского режима.
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