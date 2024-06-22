Распродажа люксовых минивэнов Voyah Dream с возвратом НДС. Остались последние авто.

Voyah Dream - из тех автомобилей, которые лучше любых слов говорят о своем владельце. Полноприводный 7-местный минивен представительского класса с динамикой спортивного авто, роскошным салоном с отдельными креслами и оснащением, достойным звезд мировой величины, - он создан для людей с самыми высокими требованиями.