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Распродажа люксовых минивэнов Voyah Dream с возвратом НДС. Остались последние авто.

Распродажа люксовых минивэнов Voyah Dream с возвратом НДС. Остались последние авто.

Voyah Dream - из тех автомобилей, которые лучше любых слов говорят о своем владельце. Полноприводный 7-местный минивен представительского класса с динамикой спортивного авто, роскошным салоном с отдельными креслами и оснащением, достойным звезд мировой величины, - он создан для людей с самыми высокими требованиями.

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