Во Франции оценили последствия для Украины при избрании Трампа спикером конгресса США

Если 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет избран спикером палаты представителей, то это событие станет огромным ударом для Украины, в частности для ее президента Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии