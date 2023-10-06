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Во Франции оценили последствия для Украины при избрании Трампа спикером конгресса США

Во Франции оценили последствия для Украины при избрании Трампа спикером конгресса США

Если 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет избран спикером палаты представителей, то это событие станет огромным ударом для Украины, в частности для ее президента Владимира Зеленского.

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