Мария Захарова: 90% украинских медиа зависели от грантов США

Мария Захарова сообщила о грантовой поддержке, получаемой украинскими медиа из США. Агентство по международному развитию играло ключевую роль в финансировании, и Киев начал консультации с ЕС для замены приостановленных американских программ.
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