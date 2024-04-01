Экспорт нефти из Южного Судана полностью прекратился Повреждение на нефтепроводе из-за взрыва парализовало транспортировку нефти с месторождений Южного Судана.
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Экспорт нефти из Южного Судана полностью прекратился Повреждение на нефтепроводе из-за взрыва парализовало транспортировку нефти с месторождений Южного Судана.
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