В Новосибирске на конечных остановках транспорта установят туалеты

Мобильные туалеты поставят на остановках в восьми районах Новосибирска. Муниципальный «Городской центр организации дорожного движения» объявил торги на поставку 36 мобильных туалетов на остановочные пункты в Новосибирске.
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