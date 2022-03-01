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Уссурийские каратисты привезли с дальневосточных соревнований 40 медалей

Уссурийские каратисты привезли с дальневосточных соревнований 40 медалей

В минувшие выходные на острове Сахалин прошли Дальневосточные межрегиональные соревнования по каратэ среди детей от 6 до 11 лет, Первенство ДФО для детей от 12 до 20 лет, чемпионат ДФО для детей от 16 и старше, а также отбор на летнюю спартакиаду учащихся России.

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