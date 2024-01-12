Подполковник ВС США Дэвис: Байден втягивает США в войну ударами по Йемену

Подполковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэниел Дэвис выступил с критикой в адрес действующего главы государства Джо Байдена в связи с ударами, которые Вооруженные силы страны нанесли по Йемену.
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