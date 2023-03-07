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Вудкрофт о 2-2 со СКА: «Теплого приема в Петербурге не будет. Важно наслаждаться игрой, давление идет на соперника, а не на минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт назвал ключевые факторы победы над СКА. Минское «Динамо» обыграло питерский клуб (4:2, 2-2 в серии) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

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