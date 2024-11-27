Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Gleb
    Прошу прощения, 2017,конечно же)) Просто такая тема выбивает меня из колеи.ЗАГС выдал пособи...
  • Александр Рус
    а его хвалебные речи про гитлера,тоже описка?ЗАГС выдал пособи...
  • Александр Рус
    описка?да таких описок-море!!!!да и как можно сказать такое,зная свой день рождения?ЗАГС выдал пособи...

Зачем из Путина рисуют антихриста

Зачем из Путина рисуют антихриста

Призрак большого леса Посмотрел на выходных родные российские СМИ по результатам применения "орешника" по Южмашу и стало на душе тоскливо.

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