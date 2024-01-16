16 января 2024 пройдёт первое в этом году пленарное заседание Госдумы

16 января 2024 года состоится первое в этом году пленарное заседание Государственной Думы. Какие законопроекты для водителей планируют рассмотреть в ближайшие дни – 16, 17 и 18 января 2024 года? 16 января 2024 года состоится первое в 2024 году заседание весенней сессии Госдумы.