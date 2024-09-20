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Как сделать скамью из старых стульев

Как сделать скамью из старых стульев

Оказывается, чтобы сделать стильное и удобное место для сидения, совершенно необязательно покупать дорогую мебель: достаточно обзавестись некоторыми инструментами и посмотреть наш мастер-класс! Измерьте стулья по ширине.

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