Как сделать скамью из старых стульев

Оказывается, чтобы сделать стильное и удобное место для сидения, совершенно необязательно покупать дорогую мебель: достаточно обзавестись некоторыми инструментами и посмотреть наш мастер-класс! Измерьте стулья по ширине.
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