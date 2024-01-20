В Ростове врачи спасли двух братьев, проглотивших 67 магнитных шариков

Министерство здравоохранения Ростовской области В Ростове-на-Дону двухлетние братья-близнецы проглотили 67 магнитных шариков от детского конструктора, дети оказались в больнице, сообщает пресс-служба минздрава региона.
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