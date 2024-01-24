Две бани сгорели в Мангистау за минувшую неделю

За прошедшую неделю, с 15 по 21 января, подразделениями Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области осуществлено 28 выездов по тревоге: два были связаны с пожарами, 15 – со случаями горения, восемь – с проведением аварийно-спасательных работ, три оказались неподтвержденными.