Две бани сгорели в Мангистау за минувшую неделю

За прошедшую неделю, с 15 по 21 января, подразделениями Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области осуществлено 28 выездов по тревоге: два были связаны с пожарами, 15 – со случаями горения, восемь – с проведением аварийно-спасательных работ, три оказались неподтвержденными.
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