В Томской области полицейские встретились с дошколятами и рассказали о своей профессии

Сотрудники полиции УМВД России по ЗАТО Северск посетили воспитанников МБДОУ «Центра развития ребенка - детского сада № 60» и рассказали об особенностях своей профессии.
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