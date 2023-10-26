Ураган принес сильные разрушения в мексиканский Акапулько

Ураган "Отис" обрушился на южное побережье Мексики раньше, чем предполагали метеорологи. Всего за полдня тропический шторм превратился в ураган высшей категории с порывами ветра, превышающими 70 метров в секунду.
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