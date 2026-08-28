Асмус показала роскошную фигуру в смелом купальнике — откровенное фото! Звезда выглядит великолепно. Кристина Асмус решила устроить себе продолжение лета и улетела на Мальдивы, откуда практически сразу подразнила поклонников весьма откровенными кадрами.
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