Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Кулибали о 5 матчах «Челси» в АПЛ без побед и 8-м месте: «Были плохи с «Ньюкаслом», это только наша вина. Больно»

Калиду Кулибали расстроен поражением «Челси» от «Ньюкасла» (0:1) в матче 16-го тура АПЛ. Лондонский клуб не побеждает уже пять матчей АПЛ подряд – на этом отрезке у команды Грэма Поттера три поражения и две ничьих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх