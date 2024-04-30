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Закон и Порядок

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Страстная неделя 2024: как подготовиться к Пасхе правильно и что делать нельзя

Страстная неделя 2024: как подготовиться к Пасхе правильно и что делать нельзя

Мария Городова Когда начинается Страстная неделя в 2024 году? А когда у православных в 2024 году Пасха? Можно ли есть мясо в Страстную неделю, а молоко, рыбу, творог? И что вообще можно есть на Страстной, а что нельзя? Когда перед Пасхой 2024 года красить яйца? В какой день Страстной недели освящают крашеные яйца, пасхи и куличи? В какое время приходить в храм на освящение яиц, куличей, творожной пасхи? Когда на Страстной неделе можно исповедаться? В какие дни Страстной надо причаститься? Когда к Пасхе 2024 года убирать квартиру, дом? Что происходит в церкви в Страстную неделю - расписание по дням.

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