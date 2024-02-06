Собянин: Первую очередь промышленного технопарка ввели в «Алабушеве»

Сданы три корпуса для высокотехнологичных предприятий Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реализации проекта строительства производственных объектов в особой экономической зоне «Технополис «Москва».
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