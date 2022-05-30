В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв, пишет РИА "Новости".Как заявил глава совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, ЧП произошло утром в понедельник, 30 мая, примерно 7 часов 40 минут по местному времени.