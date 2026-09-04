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Царьград

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Ирина Волк разрешила не пристегиваться на АЗС, штрафы аннулируют

Ирина Волк разрешила не пристегиваться на АЗС, штрафы аннулируют

Министерство внутренних дел разрешило водителям не пристегиваться, ожидая своей очереди на АЗС. Оштрафованные за это нарушения смогут отменить взыскания, обратившись в ГИБДД.

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