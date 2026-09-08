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Ущерб – 100 млн, потерпевший – МВД Подмосковья: Следком сообщил детали по делу главы "Евротранса"

Ущерб – 100 млн, потерпевший – МВД Подмосковья: Следком сообщил детали по делу главы "Евротранса"

Следственный комитет России сообщил новые детали по делу главы совета директоров "Евротранса" Игоря Мартышова и трёх бывших высокопоставленных сотрудников МВД.

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