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Рогов: ВС РФ ликвидировали офицера спецназа ВСУ с позывным Хабиб

В ходе проведения  специальной военной операции российскими военными убит  майор Андрей Литюга, командир элитного спецназовского отряда центра “Восток” Сил специальных операций (ССО) ВСУ, известного также как Хабиб.

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