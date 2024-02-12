Рогов: ВС РФ ликвидировали офицера спецназа ВСУ с позывным Хабиб

В ходе проведения специальной военной операции российскими военными убит майор Андрей Литюга, командир элитного спецназовского отряда центра “Восток” Сил специальных операций (ССО) ВСУ, известного также как Хабиб.
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