Российская угроза поясу крепостей подрывает боевой оптимизм Украины

Ситуация на восточном фронте Украины меняется стремительно и не в пользу Киева. Российские войска методично продавливают так называемый «пояс крепостей» — цепочку из четырех промышленных городов в Донбассе, которая до последнего времени считалась основой украинской обороны на востоке.
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