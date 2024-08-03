Когда Набиуллина говорит об экономике, финансах, инфляции, она зря говорит это умными словами. Давайте я переведу с банковского на человеческий.
Про "перегрев экономики" и "цифровой рубль"... просто... на пальцах, что это такое
Комментарии
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Астон Мартин
Сотрудничать с западом в финансовой сфере и в то же время воевать с западом - это как и не о многом ли это говорит ??? что бы строить собственную независимую экономику нужна независимая от запада финансовая стратегия , она есть , никто не в курсе ???🤔
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10 час.
ВМ
Вениамин Мельников
....в стране может строится один чайниковай заводик,больше не потянем.... это крах государству.За одну пятилетку 5 заводиков. Автор, изучи историю СССР. О цифровом рубле- цифровой рубль это рабство. Государственных банков нет, все смертные в руках ростовщиков грефов , фридманов,набиуллиных... Цифровизация не новшество -в СССР на заводах работали станки с числовым программным управлением.
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9 час.
Владимир Соколов
авторы статьи работают на врага и всеми силами пытаются оставить внешнее управление
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3 час.
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