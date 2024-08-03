Про "перегрев экономики" и "цифровой рубль"... просто... на пальцах, что это такое

Астон Мартин

Сотрудничать с западом в финансовой сфере и в то же время воевать с западом - это как и не о многом ли это говорит ??? что бы строить собственную независимую экономику нужна независимая от запада финансовая стратегия , она есть , никто не в курсе ???🤔