ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Российские Воздушно-космические силы нанесли удары по пунктам временной дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Сумской областях.
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