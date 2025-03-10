Николя Дюпон-Эньян: Макрон придумал бред о российской угрозе для ЕС, чтобы пугать французов

Глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала France Info заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон намеренно лжёт о якобы российской угрозе для Европейского союза ради того, чтобы манипулировать общественным мнением и отвлечь внимание от проблем страны.