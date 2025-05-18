В РФ захотели обнулить НДС на базовые продукты питания, чтобы люди "не работали за еду"

Сергей Миронов считает, что нужно также понижать ставку ЦБ Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить НДС на базовые продукты питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии