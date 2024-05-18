Представлен недорогой смартфон Redmi Note 13R

Компания Redmi представила на китайском рынке новую модель из серии Note 13. До этого момента в линейку входили смартфоны Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 Pro Plus и Note 13 R-Pro, а теперь появился Redmi Note 13R.
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