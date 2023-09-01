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Роснедра одобрили «Роснефти» проект первого в РФ подземного хранилища

Роснедра одобрили «Роснефти» проект первого в РФ подземного хранилища

РИАМО - 1 сен. Глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров заявил, что Центральная комиссия Роснедр одобрила нефтегазовой компании «Роснефть» проект первого в РФ подземного нефтяного хранилища, сообщает «Интерфакс».

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