Роснедра одобрили «Роснефти» проект первого в РФ подземного хранилища

РИАМО - 1 сен. Глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров заявил, что Центральная комиссия Роснедр одобрила нефтегазовой компании «Роснефть» проект первого в РФ подземного нефтяного хранилища, сообщает «Интерфакс».