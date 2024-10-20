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Закон и Порядок

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Проблемы с финской демографией, завоз мигрантов в Финляндию и петербургский Вавилон 18 века

Проблемы с финской демографией, завоз мигрантов в Финляндию и петербургский Вавилон 18 века

1. Ещё недавно Финляндия вымирала медленно. Суммарный коэффициент рождаемости с 1980-х по начало 2010-х стабильно составлял у финнов 1,7-1-8 ребёнка на женщину (ссылка).

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