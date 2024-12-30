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Украденные часы Киану Ривза, стоимостью 9000 долларов, вдруг нашлись в Чили

Украденные часы Киану Ривза, стоимостью 9000 долларов, вдруг нашлись в Чили

Чилийские правоохранительные органы в результате обысков обнаружили ценную находку – часы, принадлежавшие известному американскому актеру.

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