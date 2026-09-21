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Худшая авиакомпания Европы будет сутки лететь из Хельсинки, чтобы обогнуть РФ

Худшая авиакомпания Европы будет сутки лететь из Хельсинки, чтобы обогнуть РФ

Zuma/TASS Финская авиакомпания Finnair, признанная худшей в Европе, запустит прямой рейс протяженностью в сутки ради облета России.

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