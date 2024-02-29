Анкара обвинила Израиль в «еще одном» преступлении против человечности

Министерство иностранных дел Турции в четверг, 29 февраля, выпустило заявление, в котором говорится, что Израиль совершил «еще одно» преступление против человечности, убив более ста гражданских палестинцев, стоявших в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа, – сообщают СМИ.